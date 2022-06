Geert Noels kijkt naar de week | 'Dit is stakingsdrang, bonden hadden kunnen overleggen' | 'Regering heeft streven naar 80% werkzaamheid losgelaten'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt.

Dat doen we deze ochtend met econoom en opiniemaker Geert Noels.

We starten deze week met een nationale betoging voor meer koopkracht. Is dat terecht?

Ondertussen lonkt de Franse bank BNP Paribas Fortis naar het Nederlandse ABN Amro. We checken samen de kalender om te zien of we niet terug in 2008 zijn beland.

En hoe zal het de beurzen deze week vergaan? De centrale banken nemen wereldwijd maatregelen tegen inflatie. Zorgt dat ook deze week weer voor rode cijfers op het koersenbord?