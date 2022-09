Geert Noels kijkt naar de week | 'Energiesteun regering is uitdeeloperatie voor achterban' | 'Bonden zouden beter aan Russische ambassade betogen'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Vandaag is dat econoom en stichter van vermogensbeheerder Econopolis Geert Noels.

Met Geert gaan we het hebben over de misschien wel historisch grote renteverhoging die de Amerikaanse centrale bank deze week zal doorvoeren. Hoe schat Geert Noels dat in?

Deze week betogen de vakbonden voor meer koopkracht en betaalbare energie.

Is dat een goed moment, nu heel wat bedrijven het zelf moeilijk hebben?

Energie en dan met name de maatregelen die de federale regering heeft genomen, zullen ook wel top of mind zijn in de eerste plenaire zitting van de kamer donderdag

En we kijken ook al vooruit naar de Italiaanse verkiezingen van volgende week zondag. Daar ziet het er naar uit dat extreem-rechts aan de macht komt. Welke economische gevolgen kan dat hebben?