Geldstromen vanuit farma naar zorg weinig transparant | Wat betekent Russische gasstop voor Polen en Bulgarije? | In 2040 zitten de wegen vol

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Er stromen honderden miljoenen van de Belgische farma-industrie naar verschillende spelers in de zorgsector. Wij hebben dat es in kaart gebracht, en 't is hier en daar best obscuur.

Rusland sluit de gaspijplijn naar Polen en Bulgarije. Wat betekent dat? En is Europa intussen bijna klaar voor een ban op Russische olie?

En vermogensbeheerder Merit Capital krijgt een dodelijke slag van de Raad van State. Onze redacteur vertelt het hele verhaal, nu de vuile was op straat ligt.