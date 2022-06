Historische renteverhoging Fed | Waarom was die noodingreep van de ECB nodig? | Van afval tot biodiesel in Gent

De centrale banken trekken de aandacht dezer dagen.

De Europese centrale bank sust de markten met steun voor Italië, waar de vrees voor een nieuwe schuldencrisis om de hoek loerde.

Daar was zelfs een spoedvergadering voor nodig.

De Amerikaanse centrale bank gaat dan weer vol in de aanval tegen de inflatie door haar beleidsrente in een ruk met 75 basispunten te verhogen.

Zo’n forse renteverhoging is geleden van 1994.

En we hebben het in deze De 7 ook over biodiesel op basis van afval en de nieuwe eigen munt van KBC.