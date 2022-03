Hoe zwaar treft de VS-olieboycot Poetin? | 'Too big to boycot': Russische grondstoffenreus Nornickel | Geen 'great resignation' in België

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De VS stoppen binnenkort de invoer van Russische olie en gas. Een snoeiharde maatregel, die ook ons hier in Europa treft.

En naast energie exploderen ook de prijzen van grondstoffen, zoals nikkel. En er is één bedrijf waartegen een embargo... niet zo maar kán. 'too big to boycot dus', We nemen je mee naar binnen bij de Russische reus Nornickel.