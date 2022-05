Hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING kijkt vooruit naar de week | 'Scholz zal ban Russische olie moeten doorduwen' | 'ECB zal rente ook nog verhogen'

Op maandag blikken we met en gast vooruit op de week die komt. Da's deze keer Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Duitsland.

Komt goed uit, want er is de komende week heel wat te doen bij onze oosterburen.

Zal Europa een algemene ban op Russische olie aankondigen? 't Is vooral nog wachten op Duits bondskanselier Olaf Scholz om die knoop door te hakken.

Zijn regering geraakt intussen hoe langer hoe meer verdeeld, en dat aan de vooravond van een belangrijke deelstaatverkiezing.

En ik heb het met Carsten Brzeski ook over de renteverhoging van de FED, de Amerikaanse centrale bank, de moord op politicus Pim Fortuyn in Nederland, deze week 20 jaar geleden.

En jawel, ook nog over voetbal, de finale van de Europa League, om precies te zijn.