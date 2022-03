Hoofdredacteur Paul Gérard van L'Echo kijkt vooruit naar de week | Raakt China betrokken in de oorlog? | Wat kunnen we verwachten van de energiedeal?

Het is maandag en dan blikken we hier bij De 7 vooruit naar de week die komt.

We doen dat telkens met een speciale gast.

Vandaag is dat zo'n beetje de buurman, Paul Gérard, de hoofdredacteur van L'Echo, de zusterkrant van De Tijd.

Ook deze week staat zonder enige twijfel in het teken van Oekraïne.

Het Russisch leger heeft ook dit weekend zijn offensief onverminderd verdergezet.

Er staat een heuse energiedeal op de agenda van de federale regering.

Benieuwd waar ze op gaan landen.

En ik kijk met Paul ook eens naar de Waalse economie.

Welke bedrijvigheid leeft er in deze moeilijke tijden in het zuiden van het land?