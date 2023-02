Hoofdredacteur Peter De Groote blikt vooruit | 1 jaar oorlog | Relaties VS-China extra op scherp | Bel20-resultatenstorm op komst

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Zoals altijd blikken we op maandag in De 7 vooruit op de komende week. Wat gaat er deze week allemaal gebeuren? Wat wordt er nieuws? Niemand beter om het daarover mee te hebben dan onze eigenste chef, hoofdredacteur van De Tijd Peter De Groote.

Vrijdag is 'het exact 1 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel . Wat is de balans? Valt die oorlog nog te winnen?

Intussen stuurt Amerika een waarschuwing naar China : 'als jullie wapens leveren aan Rusland, zal dat verregaande gevolgen hebben'. Krijgen we deze week een nieuw dieptepunt in de al pittig verzuurde relatie tussen de twee grootmachten?

En we hebben het met Peter ook over Plopsaland, over de dreigende crisis binnen de Vlaamse regering, en over de resultatenbonanza die deze week op ons afkomt. Waar gaat 't naartoe op de beurzen?