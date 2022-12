Hoofdredacteur Peter De Groote kijkt vooruit | 'Beursrally eindejaar deze keer niet zo zeker' | 'Uitblijven Vlaams stikstofakkoord is pijnpunt'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week, met een gast.

Vandaag is dat de hoofdredacteur van De Tijd, Peter De Groote.

Komt er deze week nog een eindejaarsrush op de beurzen? Da’s een vraag die beleggers zich elk jaar opnieuw stellen.

Vandaag moeten de Europese ministers van Energie bepalen hoe hoog het prijsplafond voor gas zal liggen. Maar, is dat sowieso geen maat voor niets?

En valt Elon Musk, de CEO van Tesla en Twitter, stilaan van z’n voetstuk? Z’n managementstijl roept bij beleggers heel wat vragen op.