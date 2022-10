Hoofdredacteur Peter De Groote kijkt vooruit | 'Hoe geloofwaardig is taxcut van CD&V en MR?' | 'Chinese economische impact nog niet voldoende bekend'

n Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Vandaag is dat hoofdredacteur van De Tijd Peter De Groote.

Een dag voor de beleidsverklaring van premier De Croo in de Kamer - zijn jaarlijkse State of the Union - is er nog altijd geen akkoord over de federale begroting. Waar knelt het schoentje?

Beleggers kijken deze week uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer voor september. Hoe belangrijk is dat?

En stilaan trekt ook het nieuwe resultatenseizoen zich op gang, terwijl her en der toch al winstwaarschuwingen zijn gegeven. Maar is dat ook zo in de financiële sector, waar we deze week van de Amerikaanse grote jongens cijfers verwachten?