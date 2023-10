Huizenmarkt stagneert, prijzen dreigen te dalen | Zijn de Belgen echt rijker dan ooit? | 'Dark sides' op de werkvloer: Hoe groot is dat probleem?

Wat zit erin De 7 vandaag?

De vastgoedmarkt is aan het afkoelen: er worden minder woningen verkocht waardoor de prijzen stabiliseren. Volgend jaar zouden huizen zelfs goedkoper kunnen worden. Hoe komt dat?

De Belg is rijker geworden sinds de start van Vivaldi, dat zei premier De Croo in zijn State of the Union. Maar klopt dat ook?

En misschien is het boek "The dark side" wel iets voor jou? 't Is geen thriller, dark sides zijn frustraties op de werkvloer waarover vaak gezwegen wordt. Professor Peggy De Prins geeft tips om die frustraties aan te pakken.