Huurprijzen gemiddeld boven 800 euro | Werkt een prijsplafond voor energie wel? | De musical-gok van Studio 100

De gemiddelde Vlaamse huurprijs voor een woning heeft de kaap van 800 euro gerond. Huren wordt dus steeds duurder, maar de prijzen stijgen wel minder snel dan de inflatie. Hoe komt dat?

Zowel in Europa als in België praten politici over een prijsplafond voor energie. Zal dat dan eindelijk helpen onze factuur te drukken? Of zijn er ook risico's aan verbonden?

En Studio 100 komt met een nieuwe spektakel-musical. Grootser en ook duurder dan ooit, met ambities tot in de VS. Maar gaat dat nog wel werken in economisch barre tijden?