Ineos mag ethaankraker bouwen in haven | Gaat ECB naar renteverhoging? | Fluvius bouwt voor 4 miljard nieuwe leidingen | Implantaat in oog diabetici

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Een nieuw giga-project in de Antwerpse haven krijgt groen licht. Onze redacteur legt uit hoe belangrijk 't is, en wat de milieurisico's zijn.

D-day bij de Europese Centrale Bank vandaag. Zal die een renteverhoging aankondigen en zo ja: hoe hoog? We blikken vooruit.

En stroomnetbeheerder Fluvius kondigt een extra miljardeninvestering aan voor de komende 10 jaar. Die is nodig om ons klaar te stomen voor de elektrische samenleving.