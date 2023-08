Ineos wil vergunning ethaankraker al binnen 4 maanden | De Belgische positie in Niger na de coup | Air Belgium 'verchineest' verder

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Er komt opnieuw meer druk op de Vlaamse stikstofgesprekken. Ineos wil al binnen vier maanden een vergunning voor de geplande ethaankraker in Antwerpen.

De spanningen nemen toe in Niger, na de staatsgreep vorige week. Moeten we vrezen voor een gewapend conflict? En welke positie neemt België daar eigenlijk in?