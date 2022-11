ING Hoofdeconoom Carsten Brzeski kijkt vooruit | 'Piek inflatie eurozone is voor deze maand' | 'Stijging rente op spaarboekjes komt eraan'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast. En dat is deze week Hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING.

Groeicijfers, inflatie-overzichten, jobrapporten, vertrouwensindexen, ... Het komt er allemaal aan deze week. Zowel vanuit de eurozone als uit de VS.

Met de hoofdeconoom van een bank in Duitsland moeten we 't uiteraard ook hebben over de grootste economie van de EU, die nog altijd onze belangrijkste handelspartner is.

Niet alleen de Duitse economie trouwnens, maar ook Duits-Chinese relaties bekijken we met Carsten.

En er is voetbal natuurlijk. De Rode Duivels en de Mannschaft. (Twee verschillende verhalen...)

Host: Bert Rymen

Productie: Joris Vanderpoorten

