Investeerder Jürgen Ingels blikt vooruit | 'Er zijn nu koopkansen op de beurs als je een goede analyse maakt' | 'Vooral VS winnen bij oorlog Oekraïne'

Een nieuwe week begint met een nieuwe maandag en dan blikken we hier in De 7 vooruit op de week die komt.

Vandaag doen we dat met investeerder Jürgen Ingels, van Smartfin Capital.

We gaan 't hebben over Oekraïne. Dat land viert woensdag zijn nationale feestdag. Exact een half jaar na de inval door de Russen.

Zowel in de VS als in de Eurozone worden deze week economische vooruitzichten verwacht. Hebben we 't ergste al gehad of moeten we toch nog een slag om de arm houden? En zijn er koopjes te doen op de beurzen?

We gaan 't ook hebben over ruimtevaart. En wat dat te maken heeft met de rush naar grondstoffen.