Investeringen Elia dreigen energiefactuur duurder te maken | 'Virtuele derailleur' van Tom Boonen haalt geld op | Gratis tips voor de Beursrally!

Elia plant miljardeninvesteringen in het hoogspanningsnet. "Goed zo," denk je misschien. Maar de CREG waarschuwt dat het de nettarieven op onze factuur wel es zou kunnen verdubbelen. De Belgische fiets-start-up Classified doet een geslaagde kapitaalronde, met een revolutionair versnellingssysteem in de hand. Wij praten met een van hun investeerders: koersicoon Tom Boonen. En we zijn nu een dikke week bezig met onze Beursrally. Sta je net als ik ergens op een miezerige 9.444 ste plaats? Luister dan zo dadelijk even naar onze beursexpert. Hij helpt ons er weer bovenop!

