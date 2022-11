Investeringen in Vlaamse landbouw drogen op | Galapagos gooit roer om en schrapt 200 jobs | Wie wint tussentijdse verkiezingen VS?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Investeringen in de Vlaamse landbouw vallen helemaal stil . Sinds begin dit jaar 50 procent minder kredieten en 75 procent minder vergunningen. Wat is er aan de hand?

Biotechgroep Galapagos schrapt 200 jobs en verandert van strategie . De CEO vertelt in deze podcast over de nieuwe focus van z'n bedrijf.

En in de VS is de final countdown begonnen naar de midterms, de tussentijdse verkiezingen. President Biden doet een schietgebedje. Wat staat er op het spel?