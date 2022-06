Isabel Albers blikt vooruit naar de week | 'Arbeidsdeal blijft maar gekibbel, De Croo moet landen' | 'Colruyt zit in de perfecte storm'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt, en vandaag doen we dat met Algemeen Hoofdredacteur Isabel Albers van De Tijd en L'Echo.

Het wordt een week vol economisch nieuws: prognoses van enkele banken, cijfers van de nationale bank en de vooruitzichten ook van de OESO, de club van rijke landen.

Die prognoses zullen zeker ook met argusogen in de gaten worden gehouden door de FED, de Amerikaanse centrale bank die deze week zal beslissen met hoeveel de rente moet stijgen om de inflatie onder controle te houden.

De beleggers in ons land kijken morgen ook uit naar de jaaresultaten van de Colruyt-groep. Dat aandeel staat onder druk, verloor al wat waarde.

Kunnen ze daar in Halle het tij keren?

En met Isabel Albers moet je het natuurlijk ook over politiek hebben. Met name over die sociaal-economische hervormingen die de federale regering nog wil doorvoeren.