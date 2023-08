Isabel Albers blikt vooruit naar de week | 'Hebben we nog wel een Vlaamse regering?' | 'Staatsbon is nu al succes, maar met keerzijde'

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt, met een gast

Vandaag is dat met algemeen hoofdredacteur van De Tijd en l'Echo, Isabel Albers.

We beginnen aan een nieuw politiek jaar - het laatste voor de verkiezingen. Wat ligt er federaal en Vlaams nog op tafel?

Deze week begint ook een nieuw schooljaar. Wordt onze kenniseconomie bedreigd?

En wat dreigt er nog voor de economie, waar de inflatie maar niet onder controle lijkt te raken?