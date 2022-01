Isabel Albers blikt vooruit naar de week | Komt die BTW-verlaging op energie er dan toch? | Resultatenseizoen: Welke bedrijven springen eruit?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De eerste aflevering van De 7 op maandag! Dan gaan we steevast vooruitblikken op de week. En we doen dat telkens met een andere speciale gast. Wie mag de spits afbijten? Dat is onze eigenste hoofdredacteur, Isabel Albers.