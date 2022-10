Isabel Albers blikt vooruit | 'Vivaldi heeft te weinig gesaneerd, dat is niet fraai' | 'ABInbev is een frustrerend aandeel, resultaten nu belangrijk'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Vandaag is dat algemeen hoofdredacteur van De Tijd en L'Echo, Isabel Albers.

Met Isabel moeten we 't natuurlijk over politiek hebben. Britse politiek, want het Verenigd Koninkrijk krijgt deze week een nieuwe premier - wordt het opnieuw Boris Johnson? En ook Belgische politiek, want de federale regering broedt op een taxshift.

We gaan 't ook hebben over het grootste Belgische beursgenoteerde bedrijf. AB Inbev, de megabrouwer komt deze week met resultaten. Wat mogen we verwachten?

En wat mogen we verwachten van Club Brugge? Dat speelt deze week opnieuw Champions League. Sportief, maar ook zakelijk een topclub.