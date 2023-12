Isabel Albers: 'De Croo pro-nucleair op COP, maar in België terughoudend' | Krantencontract: 'Politiek kan wel eens niet beslissen'

Het is maandag en dan blikken we altijd vooruit op de week die komt met een gast. Vandaag is dat Isabel Albers, de algemene hoofdredacteur bij De Tijd en L'Echo.

Het akkoord met uitbater Engie over de verlenging van twee kerncentrales is nu ook op papier helemaal rond. Maar Open VLD wil nog verder gaan en meer inzetten op kernenergie. Ook op de klimaattop in Dubai gaan daar stemmen voor op.

Wat beslist de federale regering deze week over het krantencontract en wat betekent dat voor Bpost? Of wordt de hete aardappel doorgeschoven naar de volgende regering?

Er wordt deze week gestemd over de splitsing van een iconisch Belgisch bedrijf: de chemiereus Solvay.

En dinsdag komen we te weten wie de Onderneming van het Jaar wordt. We blikken vooruit op de genomineerden.