Isabel Albers kijkt naar 2023 | 'Vivaldi-partijen vinden mekaar enkel nog in tomeloze uitgaven' | 'Politiek en bedrijven kennen mekaar niet meer'

Op maandag blikken we in De 7 normaal gezien altijd vooruit op de week die komt.

Maar deze keer doen we iets anders.

We blikken een hele week vooruit op het komende jaar.

Welke mijlpalen en tendensen komen op ons af in 2023? Welke voorspellingen kunnen we maken?

We doen dat elke dag met een andere gast. En wie beter om de spits af te bijten dan Isabel Albers, algemeen hoofdredacteur van De Tijd en L'Echo.

Wordt 2023 het jaar waarin de Belgische politiek zich herpakt? Uitdagingen genoeg. Of doemen er nieuwe verkiezingen op?

En wat met onze economie: komen we definitief in een recessie terecht?

Isabel stijgt ook op met een raket van SpaceX en blikt vooruit op het komende beursjaar en... een paar culturele hoogtepunten!