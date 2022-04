Isabel Albers kijkt naar de week die komt | Macron: geen lundi noir op de beurzen | 'CD&V heeft geen verhaal met nieuwe slogan' | Resultaten big tech

Het is maandag en dan kijken we in De 7 met een gast vooruit naar de week die komt.

Vandaag doen we dat met Algemeen Hoofdredacteur Isabel Albers van De Tijd en L'Echo.

Een grote oef gisteravond bij veel Fransen en Europeanen, denk ik:

Onze zuiderburen hebben Emmanuel Macron opnieuw verkozen tot hun president.

Geen extreem-rechts avontuur dus met Marine Le Pen in het Elysée.

In eigen land hebben liberalen en christendemocraten de koppen bijeen gestoken. Hoe gaan die centrumpartijen erin slagen om weer meer kiezers te verleiden?

En los van al die politiek kijken we ook vooruit naar de inflatie-cijfers die we deze week krijgen en de resultaten van de grote big-tech jongens van de Nasdaq.