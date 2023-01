IT-CEO Jeroen Lemaire kijkt naar de week | 'Onze 1000ste aanwerving zal niet in België gebeuren' | 'AI is dé trend van 2023, metaverse niet'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Vandaag is dat met Jeroen Lemaire, mede-oprichter en CEO van In the Pocket - ontwikkelaar van mobiele apps en bouwer van digitale producten en platformen voor bedrijven.

Met een gast als Jeroen moeten we 't hebben over de auteursrechtenregeling van de federale regering, die in het slop lijkt te zitten. Hoe dringend is er voor de IT-sector klaarheid nodig?

Wat is er aan de hand bij de big tech bedrijven, waar het ene na het andere een ontslaggolf aankondigt?

En aan welke technologische trends mogen we ons dit jaar verwachten?