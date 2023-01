Jasper D'hoore blikt vooruit | 'Politiek heeft minder oorlogstaal en meer inhoud nodig' | 'EU mag bedrijven niet ondoordacht groene subsidies geven'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Vandaag is dat Tijd-collega Jasper D'hoore, chef van de redactie Politiek & Economie.

De maand januari zit er bijna op. Dus er komen inflatiecijfers aan én centrale banken beslissen of en met hoeveel punten ze de rente optrekken.

2 op de 3 Vlaamse landbouwbedrijven die te veel stikstof uitstoten, hebben laten weten dat ze de boeken neerleggen. Raakt het meerjarenplan voor de landbouw van bevoegd minister Jo Brouns deze week eindelijk goedgekeurd?

En wordt Wout Van Aert zondag (eindelijk) nog eens wereldkampioen veldrijden? Of kan Mathieu Van der Poel zijn thuisvoordeel uitspelen op het WK in het Nederlandse Hoogerheide?