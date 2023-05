Jasper D'hoore kijkt vooruit | 'Bpost-affaire toont dat Groen weinig heeft om mee uit te pakken' | 'In Turkije staat de democratie op het spel'

Op maandag blikken we in De 7 altijd vooruit naar de rest van de week.

Vandaag doen we dat met de Chef Politiek en Economie hier bij De Tijd, Jasper D'hoore.

Waar hebben we het met hem over?

Krijgt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter daar deze week lastige vragen over Bpost?

Er is deze week ook politiek nieuws uit het buitenland dat de aandacht trekt. Want zondag trekken de Turken naar de stembus. Hoe belangrijk zijn die verkiezingen en hoe liggen de kaarten?

Intussen zijn we zelf ook zowat een jaar voor de verkiezingen in eigen land. Enkele politieke partijen houden deze week een congres.