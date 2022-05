Journaliste Barbara Moens van Politico kijkt naar de week | EU-top start zonder akkoord Russische olieban | Inflatiecijfers naar nieuw record?

De 7 op maandag: dan blikken we met een gast vooruit op de komende week.

Vandaag zit Politico-journaliste Barbara Moens bij mij in de studio.

met haar hebben we het over decruciale week voor de Europese politiek en de oorlog in Oekraïne.

Maar we hebben het ook over wat er vanaf nu woensdag, 1 juni, allemaal verandert voor je portemonnee.

En we spelen een streepje klassieke muziek!