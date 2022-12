Jurgen Ingels kijkt naar 2023 | 'Belastinghervorming Van Peteghem geen goede zaak voor investeringen' | 'Dit jaar geen unicorns'

Deze week stomen onszelf helemaal klaar voor het komende jaar.

Welke belangrijke gebeurtenissen kunnen we verwachten in 2023? Voor welke business-trends moeten we uitkijken? En welke boude voorspellingen durft onze gast te maken

Vandaag zit Jurgen Ingels bij mij in de studio, ondernemer en durf-investeerder.

We gaan 't hebben over de meerwaardebelasting die de regering plant volgend jaar. Die kan wel es een héél pittige impact hebben.

Dan Flanders Technology and Innovation, 't geplande Vlaamse giga-techoffensief. Worden we het Silicon Valley van Europa, of wordt 't... een totale flop?

En we voorspellen ook: minder unicorns, een shift van inflatie naar deflatie, en doorbraken op de maan en verder in de ruimte.