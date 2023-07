Jurgen Ingels kijkt vooruit | Wat zit er in de pensioendeal van vannacht? | 'Financiering voetbalclubs niet evident'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Deze keer doe ik dat met investeerder Jurgen Ingels van Smartfin Capital.

Enigszins onverwacht, maar de federale regering heeft vannacht een akkoord bereikt over de pensioenhervorming. Wat zit daarin en wat met de fiscale hervorming?

Top of mind internationaal is de NAVO-top in Litouwen deze week. Met nog een heikel punt dat best wordt opgelost voor de top begint. Mogen de Zweden er nu bij van Turkije?

En Jurgen is ook bestuurder bij voetbalclub Royal Antwerp FC. Hoe kijkt hij naar de grote overname-bewegingen bij de Belgische clubs dezer dagen?