Jurgen Ingels kijkt naar de week die komt | De oorlog in Oekraïne heeft de wereldorde veranderd | Impact op beurzen, inflatie en investeringen

Het is maandag en dan blikken we met een gast vooruit naar de week die komt.

Vandaag doen we dat met investeerder Jurgen Ingels, van Smartfin Capital.

We moeten het natuurlijk eerst hebben over Oekraïne.

De Russische aanval op het land beheerste het voorbije weekend, maar aan het begin van deze week lijkt Poetin er minder goed voor te staan dan vrijdag.

De gebeurtenissen in Oekraïne hebben natuurlijk wereldwijde economische gevolgen, bijvoorbeeld voor de inflatie. Daarover komen ook deze week nieuwe cijfers;

En er is de State of the Union van president Joe Biden in de VS. Hoe staat 'ome Joe' ervoor?