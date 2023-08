KBC vindt staatsbon oneerlijk | Chinezen kopen Dendermondse autoluidsprekers | Spaarders lopen massaal hogere rentes mis

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

KBC is niet opgezet met de fiscale voorwaarden rond de staatsbon die België lanceert op 4 september. De bank wil een gelijk speelveld .

Wist je dat we in Dendermonde een wereldspeler hebben in autoluidsprekers? Die wordt nu verkocht aan Chinezen voor een half miljard dollar.