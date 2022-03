Kernuitstap wordt federaal gevecht om gascentrales | De Russen alsmaar driester in Oekraïne | Twee 'immersive experiences' over Frida Kahlo. Waarom?

De federale regering wil vandaag de knoop doorhakken over de kerncentrales. De gesprekken worden nóg moeilijker dan gedacht. We vertellen je waarom.

In Oekraïne vallen steeds meer burgerslachtoffers. Het Russische leger draait z'n strategie in een nieuwe, erg grimmige richting. Waar gaat het naartoe?

En in Brussel lopen dit weekend twee immersive experiences over de Mexicaanse surrealiste Frida Kahlo. Hoe komt dat? Wat is de business daarachter? En naar welke moet je dan gaan?