Kiev de hele nacht onder vuur | Wat is impact van de oorlog op onze economie? | Punker doet NFT-veiling mislukken

In Oekraïne is de hoofdstad Kiev vannacht zwaar onder vuur komen te liggen.Meer dan 100.000 mensen zijn op de vlucht voor de oprukkende Russische troepen.

De oorlog raakt straks ook onze economie en dus portemonnee. Hoe groot is de impact en wie wordt het zwaarst getroffen?

De beurzen krijgen intussen stevige klappen. Hoe beleg ik best in oorlogstijd? We praten erover met onze expert.

En een grote crypto-veiling van Sotheby's is totaal geflopt. Dat zegt iets over dat gerespecteerde veilinghuis, maar ook over NFT's.