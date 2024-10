Kostprijs Oosterweel stijgt boven 10 miljard euro | Europese autosector krijgt rake klappen | 'Premium Economy' cash-koe voor luchtvaartmaatschappijen

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

De Oosterweelwerf in Antwerpen wordt aan een ijzingwekkend tempo duurder. De kostprijs is op één jaar tijd opgelopen van 7 naar 10 miljard!

Intussen krijgt de Europese autosector rake klappen. Volkswagen gaat tienduizenden banen schrappen in Duitsland. En de Stellantis-groep verliest in Europa 5 procent marktaandeel.

En op 't vliegtuig kiezen alsmaar meer reizigers voor 'premium economy', een soort 'tussenin-klasse'. Onze expert legt uit waarom dat de 'sweet spot' is voor de luchtvaartmaatschappijen.