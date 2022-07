Kritische blik op kraakverse fiscale hervormingsnota | Gevangenenruil Iran vandaag op tafel | Euro op laagste peil ooit

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Welke fiscale hervormingen heeft ons land nodig? Een kraakverse visienota moet de federale regering daarmee op weg helpen. We nemen er in deze podcast een vergrootglas bij.

Moeten we gevangenen gaan ruilen met Iran? 't Is een controversiële kwestie. De kamer stemt vandaag over een wetsontwerp dat het mogelijk moet maken.

En de euro heeft in 20 jaar tijd nooit zo zwak gestaan. Stilaan tijd om te panikeren, of nemen we toch best een chill pill?