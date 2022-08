Laagste waterpeil in 20 jaar. Scheepvaart vertraagt | Historisch kleine olijfoogst jaagt prijzen omhoog | Stoot BeReal Instagram van de troon?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

't Is al 20 jaar geleden dat het peil van de Vlaamse waterwegen zo laag stond. Hoe erg is het, wat zijn de gevolgen en wat kunnen we eraan doen?

Ik ga geen hamstergedrag aanmoedigen, maar wees binnenkort maar zuinig met je olijfolie. Want in Spanje dreigt 't een historisch kleine olijfoogst te worden dit jaar.

En nu zo veel gebruikers zich verzetten tegen de vernieuwingen bij Instagram: neemt de opkomende app BeReal de vrijgekomen plaats in?