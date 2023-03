Lieve Creten blikt vooruit | 'Crisis stikstofakkoord: Bedrijven hebben snel duidelijkheid nodig' | 'Blijven investeren in goede relatie met China'

Maandagochtend: dan blikken we in De 7 altijd vooruit op de week die komt. Wat gaat het nieuws beheersen en welke headlines komen er op ons af?

We doen dat altijd met een gast, en da's deze keer de machtigste vrouw in de Belgische bestuurskamers, Lieve Creten. Bestuurslid bij een hele rits topbedrijven, van Telenet en Barco tot Montea en CFE.

We gaan het hebben over het Vlaamse stikstofakkoord.

Over onze energiebevoorrading ook. De nucleaire waakhond FANC heeft er weer een nieuwe wending aan gegeven.

En over China, Turkije, Lotus en businessvrouwen.