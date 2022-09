Historische renteverhoging Fed: lost dit mega inflatie op? | Arco-procedure van de laatste kans | Nasdaq goes crypto | Bellen met hologram komt eraan

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

De Fed doet er 75 basispunten bij en daamee staat de rente in de VS op het hoogste peil sinds 2008... Maar gaat dat kanon de inflatie nu kunnen stoppen? Onze expert legt uit.

Worden de crypto-munten hoe langer hoe meer een onderdeel van het normale financiële systeem, nu ook de techbeurs Nasdaq zich op de cryptomarkt begeeft?

En ben jij dat videobellen via Facetime, Whatsapp of Teams ook beu? Wel, 3D bellen komt eraan. Praten met een hologram dus!