Marion Debruyne blikt vooruit | 'Fiscale hervorming mag ondernemersklimaat niet aantasten' | 'Bijdrage EU tot AI zou meer moeten zijn dan regulering'

Het is maandag en dan blikken we in De 7 altijd vooruit naar de week die komt.

Met een gast.

Vandaag is dat de decaan van de Vlerick Business School, Marion Debruyne.

Als de federale regering doet wat premier De Croo heeft aangekondigd, zit de fiscale hervorming in de finale fase. Wat mogen we nog verwachten?

China publiceert deze week als eerste economische grootmacht de groeicijfers van het eerste kwartaal. Hoe belangrijk is dat voor onze eigen economie?

En welke houding moet Europa aannemen over artificiële intelligentie? Omarmen of reguleren?