Marion Debruyne kijkt naar 2023 | 'Bedrijven zitten in een soort permacrisis' | 'Bedrijfscultuur wordt belangrijker dan ooit voor talent'

Deze week blikken we in De 7 vooruit op 2023.

Elke dag met een andere gast.

Welke mijlpalen stormen op ons af in het komende jaar? Wat worden de nieuwe trends in business-land?

Vooruitblikker van de dag hier bij mij in de studio is de decaan van de Vlerick Business School, Marion Debruyne.

Krijgen we in '23 een paar technologische doorbraken te zien? We hebben het over de metaverse, artificiële intelligentie en... drones met passagiers.

En wat gebeurt er in het werkveld? Wordt hybride werken nu écht de nieuwe norm? En wordt 'bedrijfscultuur' de nummer één op de prioriteitenlijst van CEO's?