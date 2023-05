De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Bpost heeft jarenlang miljoenen uitgegeven aan consultants, zonder openbare aanbesteding. Dat betekent dat niemand er officieel van wist en dat concurrenten geen kans kregen. Europa komt met nieuwe sancties tegen bedrijven die de Russische oorlogsmachine steunen. Voor het eerst komt ook China in het vizier. En we blikken samen met een Belgische topbelegger terug op de algemene vergadering van het wereldfenomeen Berkshire Hathaway . Wat zijn de belangrijkste takeaways?

