Meer leerlingen naar technisch onderwijs | Bedrijven zetten productie stop door dure energie | Is dit de laatste F1 in Francorchamps?

Het tso (technisch onderwijs) wordt opnieuw iets populairder. 't Is een trendbreuk. Is dat goed nieuws? En gaat dat zich voortzetten de komende jaren?

Steeds meer bedrijven moeten hun productie stopzetten door de hoge energieprijzen, of moeten er tenminste over nadenken. We hebben een brede belronde gedaan.

En het voortbestaan van onze Belgische grand prix, Spa-Francorchamps, is misschien wel in gevaar. Hoe komt dat? En is dat dan echt zo erg?