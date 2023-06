Meer nodig dan Engie-deal om licht te laten branden | Vivaldi mikt op 'taxshift-light' dit weekend | Hoe kan wielrennen een wereldsport worden?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Wat zit er in De 7 vandaag?

'Het licht kan vanaf 2025 nog altijd uitvallen, ook na de kersverse deal met Engie', dat zegt hoogspanningsnetbeheerder Elia. Heeft België dan toch aan het kortste eind getrokken in de onderhandelingen met de Franse energiereus?

De federale regering mikt dit weekend opnieuw op een akkoord over de fiscale hervorming. Het zou wel gaan om een light-versie: een taxshift van 2 miljard (en geen 6).

En morgen start de Ronde van Frankrijk. Die wordt wereldwijd gevolgd. Al is de wielersport nog lang geen globale geldmachine, zoals het voetbal. Maar ze probeert dat wel te worden.