Meer straffe onthullingen in Uber Files: deel 2 | Solvay gaat weer voor dieselgeneratoren | Wat verwachten we van het komende resultatenseizoen?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Lobbyisten van taxidienst Uber hebben jarenlang de Brusselse politiek proberen bespelen. Hoe hebben ze dat gedaan? We praten met onze onderzoeksjournalist over deel 2 van de Uber Files.

En in de VS zit het halfjaarlijkse resultatenseizoen eraan te komen. Is er beterschap in zicht? En waar moet je als belegger op letten?