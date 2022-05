Mega vastgoedproject op Tenerife met Vlaams geld | Wat zijn de veilige havens voor je centen? | Wordt Picon de nieuwe Aperol Spritz?

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Steeds meer Belgen kopen vastgoed op Tenerife. Een groep investeerders speelt daar nu op in, met een enórme som.

De wereldbeurzen kleuren weer voorzichtig groen, maar we moeten op onze hoede blijven, zegt onze analist. Hij brengt raad over waar onze centjes veilig zijn.

En vlak na de start van de invasie van Oekraïne kondigden heel wat bedrijven een aftocht uit Rusland aan. Wat is daar intussen écht van in huis gekomen? (En kan het Kremlin westerse bedrijven nationaliseren?)