MR wil crisisbelasting voor energieproducenten | 'De industrie in Europa wordt doodgeknepen' | Zeg niet 'recessie' maar 'banaan'

Straks overlegcomité over de energieprijzencrisis. De partij MR wil dat producenten een crisisbelasting betalen. We praten met voorzitter George-Louis Bouchez.

Een derde van de Vlaamse bedrijven vreest voor z'n productie de komende maanden, door die hoge prijzen. Dreigen we straks een deel van onze industrie onherroepelijk te verliezen?

En hoe vaak hebben we in De Tijd het woord 'recessie' al neergeschreven? Is dat een goeie graadmeter voor een echte recessie? Volgens academici... absoluut wel!