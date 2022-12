Musk stapt op als CEO bij Twitter | Engie zet regering voor het blok over kerncentrales | Acne bestrijden met levende bacteriën

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Engie zet de Belgische regering voor een blok. De energieleverancier wil nog wat gedaan krijgen in ruil voor een verlenging van de kernreactoren. En Engie dreigt met 3 procedures, als drukmiddel.

De Japanse Centrale Bank is altijd een soepel monetair beleid blijven voeren, zelfs toen alle anderen het roer omgooiden door de dreigende recessie. Tot vandaag. Wat is er veranderd in Tokio?

En het Kempische bedrijf S-Biomedic maakt anti-verouderingscrème op basis van levende bacteriën. We praten met de CEO.