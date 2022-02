Nieuw initiatief tegen kernuitstap, druk op regering neemt toe | Duizendpoot Aertssen 'Onderneming van het jaar' | Jongeren niet bang van crypto

De 7 is een dagelijkse podcast van De Tijd. U krijgt het nieuws dat u nodig heeft om uw dag goed te starten in zeven punten.

Er gaan nóg meer stemmen op tegen de kernuitstap. Begint de federale regering te twijfelen? En hoe haalbaar is dat eigenlijk, een nucleaire verlenging?

We leggen je ook uit hoe steeds meer jongeren kiezen voor beleggingen in cryptomunten en waarom dat gevaarlijk kan zijn.

En we feliciteren de Onderneming van het Jaar!